Флик: «Я провел два фантастических года в «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (6:0) прокомментировал чемпионство клуба.
«Поздравляю всех! Команда добилась выдающегося результата. После удачного прошлого сезона у нас толком не было отпуска, играли практически каждые три дня, но выступали очень хорошо. Чемпионство — самый честный титул. Мы рады, что нам удалось этого достичь.
В тот момент, когда пришла новость, все были очень счастливы. Тем не менее основное внимание было уделено игре с Гладбахом. Было видно, что мы готовы. Это настрой команды. Игра была достойной чемпиона. Поздравления коллективу и всему персоналу. Весь клуб работает над этой атмосферой, чтобы можно было добиваться успехов.
«Бавария» всегда была моим клубом, в молодости я был большим фанатом, Герд Мюллер был моим большим кумиром, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Румменигге. Я провел здесь два фантастических года. Замечательно каждый день испытывать это единение. Эти два года были для меня очень ценными", — цитирует Флика официальный сайт клуба.
Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Флик покинет «Баварию» по окончании сезона.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/05/meister-2021/das-sagen-die-bayern-zur-deutschen-meisterschaft
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