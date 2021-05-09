Флик: «Я провел два фантастических года в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (6:0) прокомментировал чемпионство клуба.

«Поздравляю всех! Команда добилась выдающегося результата. После удачного прошлого сезона у нас толком не было отпуска, играли практически каждые три дня, но выступали очень хорошо. Чемпионство — самый честный титул. Мы рады, что нам удалось этого достичь.

В тот момент, когда пришла новость, все были очень счастливы. Тем не менее основное внимание было уделено игре с Гладбахом. Было видно, что мы готовы. Это настрой команды. Игра была достойной чемпиона. Поздравления коллективу и всему персоналу. Весь клуб работает над этой атмосферой, чтобы можно было добиваться успехов.

«Бавария» всегда была моим клубом, в молодости я был большим фанатом, Герд Мюллер был моим большим кумиром, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Румменигге. Я провел здесь два фантастических года. Замечательно каждый день испытывать это единение. Эти два года были для меня очень ценными", — цитирует Флика официальный сайт клуба.

Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Флик покинет «Баварию» по окончании сезона.