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Флик высказался о работе в «Баварии»

10:30
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о работе в мюнхенском клубе после победного матча с «Аугсбургом» (5:2).

Сообщалось, что по окончании сезона специалист покинет команду и, возможно, возглавит сборную Германии.

«Не знаю, что будет дальше. Сейчас хочу насладиться титулом. Я фанат «Баварии» с самого детства. Жаль, что в то время, когда я был тренером, на стадионе было не так много болельщиков», — цитирует Флика Bayern & Germany.

Флик возглавил «Баварию» в 2019 году. Вместе с ним клуб завоевал требл в сезоне-2019/20. В этом сезоне команда выиграла чемпионат Германии.

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