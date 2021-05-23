Флик высказался о работе в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о работе в мюнхенском клубе после победного матча с «Аугсбургом» (5:2).

Сообщалось, что по окончании сезона специалист покинет команду и, возможно, возглавит сборную Германии.

«Не знаю, что будет дальше. Сейчас хочу насладиться титулом. Я фанат «Баварии» с самого детства. Жаль, что в то время, когда я был тренером, на стадионе было не так много болельщиков», — цитирует Флика Bayern & Germany.

Hansi Flick: «We played an excellent first half today. I'm happy for Lewy. I said to Tapa (Toni Tapalovic) that it won't happen today. But that's the class of such a goalscorer that he still scores» pic.twitter.com/GzUYs3Q1V4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 22, 202

Флик возглавил «Баварию» в 2019 году. Вместе с ним клуб завоевал требл в сезоне-2019/20. В этом сезоне команда выиграла чемпионат Германии.