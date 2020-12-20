Флик указал на невнимательность «Баварии» в матче с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал победу над «Байером» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

«Мы очень хотели победить. Было заметно желание игроков. Мы проигрывали «Байеру» по ходу матча только из-за своей невнимательности. Сейчас все наказывают нас за ошибки, но у «Баварии» достаточно качества чтобы вновь и вновь отыгрываться. Это заставляет команду верить в свои силы до последней секунды. Мы отлично закончили этот год», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Флика.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 30 очками, «Байер» идет вторым с 28 очками.