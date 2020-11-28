Флик требует большей отдачи от Сане
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал о своих претензиях к нападающему Лерою Сане.
— Лерой в отличной форме, но, в отличие от других, он часто совершает необязательные потери, к тому же, не очень эффективно работает в ситуациях один в один, — приводит Goal.com слова Флика. — Тому есть причины, мы уже обсудили это с игроком, он будет стараться больше. Впрочем, его выход на поле всегда повышает динамику движения команды, плюс сам Сане часто забивал в последних матчах, выходя со скамейки.
В сезоне-2020/21 Сане принял участие в 9 матчах «Баварии», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю