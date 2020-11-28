Флик требует большей отдачи от Сане

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал о своих претензиях к нападающему Лерою Сане.

— Лерой в отличной форме, но, в отличие от других, он часто совершает необязательные потери, к тому же, не очень эффективно работает в ситуациях один в один, — приводит Goal.com слова Флика. — Тому есть причины, мы уже обсудили это с игроком, он будет стараться больше. Впрочем, его выход на поле всегда повышает динамику движения команды, плюс сам Сане часто забивал в последних матчах, выходя со скамейки.

В сезоне-2020/21 Сане принял участие в 9 матчах «Баварии», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи.