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Флик сообщил о желании остаться в «Баварии»

14:52
Ханс-Дитер Флик. Фото Бундеслига
Ханс-Дитер Флик. Фото Бундеслига
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что не хочет покидать команду.

Во вторник, 9 марта, сообщалось, что специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии. Нынешний наставник национальной команды Йохиим Лев решил покинуть сборную после чемпионата Европы в 2021 году.

«У меня контракт до 2023 года, и я все еще хочу работать в «Баварии» и выигрывать титулы. Нет времени размышлять о моем будущем», — цитирует Флика пресс-служба мюнхенцев.

56-летний специалист возглавил «Баварию» в 2019 году. Вместе с ним команда стала победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА.

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