Флик сообщил о желании остаться в «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что не хочет покидать команду.
Во вторник, 9 марта, сообщалось, что специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии. Нынешний наставник национальной команды Йохиим Лев решил покинуть сборную после чемпионата Европы в 2021 году.
«У меня контракт до 2023 года, и я все еще хочу работать в «Баварии» и выигрывать титулы. Нет времени размышлять о моем будущем», — цитирует Флика пресс-служба мюнхенцев.
56-летний специалист возглавил «Баварию» в 2019 году. Вместе с ним команда стала победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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