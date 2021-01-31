Флик считает, что победа над «Хоффенхаймом» придаст «Баварии» уверенности

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после победы над «Хоффенхаймом» (4:1) в 19-м туре чемпионата Германии.

«Все привыкли к тому, что обе команды хотят играть в футбол, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — «Хоффенхайм» показал это и в частности в первом тайме создал несколько голевых моментов. Ману совершил несколько хороших сэйвов. 4:1 — очень хороший результат. Мы победили в четырех матчах подряд и набрали 12 очков. Это наш масштаб.

Мы показали хорошую игру. Совершенно точно не все было на топ-уровне, но я доволен. После двух поражений мы хотели снова вернуться на успешную колею. Это и отличает великие команды. Команда показала, что она довольно быстро может добиться этой цели. Это хорошо, это придает уверенности в себе".

«Бавария» набрала 45 очков и продолжает лидировать в бундеслиге.