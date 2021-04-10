Флик считает, что победа была бы заслуженным итогом матча с «Унионом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итог матча с «Унионом» (1:1) в 28-м туре чемпионата Германии.

«Жаль, что мы пропустили, — цитирует Флика официальный сайт клуба 10 апреля. — Победа стала бы заслуженным результатом. Теперь нам остается признать итоговый счет. Чемпионат продолжается. Это была хорошая игра в нашем исполнении, все показали хорошую игру.

Молодые игроки хорошо проявили себя. Мы извлекли лучшее из сложившейся ситуации, но, к сожалению, нашей игры оказалось недостаточно для трех очков. Когда ведешь по ходу матча, сложно потом принимать ничейный результат, особенно в виду того, что мы показали хороший менталитет».

«Бавария» набрала 65 очков и лидирует в чемпионате Германии. На второй позиции «Лейпциг» — 60 очков.