Флик считает, что победа была бы заслуженным итогом матча с «Унионом»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итог матча с «Унионом» (1:1) в 28-м туре чемпионата Германии.
«Жаль, что мы пропустили, — цитирует Флика официальный сайт клуба 10 апреля. — Победа стала бы заслуженным результатом. Теперь нам остается признать итоговый счет. Чемпионат продолжается. Это была хорошая игра в нашем исполнении, все показали хорошую игру.
Молодые игроки хорошо проявили себя. Мы извлекли лучшее из сложившейся ситуации, но, к сожалению, нашей игры оказалось недостаточно для трех очков. Когда ведешь по ходу матча, сложно потом принимать ничейный результат, особенно в виду того, что мы показали хороший менталитет».
«Бавария» набрала 65 очков и лидирует в чемпионате Германии. На второй позиции «Лейпциг» — 60 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/04/stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-gegen-union-berlin
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