Флик считает, что Левандовски мог бы стать обладателем «Золотого мяча»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от игры нападающего Роберт Левандовски. Он считает, что поляк мог бы стать обладателем «Золотого мяча».

— Пятьдесят один гол — очень сильный показатель, — приводит Goal слова Флика. — Первый гол, забитый Робертом, и третий гол, который забила « », — превосходны. Конечно, ему немного повезло. Но это то, что отличает его. Левандовски уверен в своем уровне. Если я посмотрю на голы, то увижу, что в этом сезоне Бундеслиги у него 34 мяча.

После чего можно подумать о том, что игрок из Бундеслиги может стать обладателем «Золотого мяча». Почему бы и нет? Он заложил все основы для этого достижения в этом году. Желаю ему всего наилучшего