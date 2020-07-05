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Флик считает, что Левандовски мог бы стать обладателем «Золотого мяча»

5 июля 2020, 10:59
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от игры нападающего Роберт Левандовски. Он считает, что поляк мог бы стать обладателем «Золотого мяча».

— Пятьдесят один гол — очень сильный показатель, — приводит Goal слова Флика. — Первый гол, забитый Робертом, и третий гол, который забила «Бавария», — превосходны. Конечно, ему немного повезло. Но это то, что отличает его. Левандовски уверен в своем уровне. Если я посмотрю на голы, то увижу, что в этом сезоне Бундеслиги у него 34 мяча.

После чего можно подумать о том, что игрок из Бундеслиги может стать обладателем «Золотого мяча». Почему бы и нет? Он заложил все основы для этого достижения в этом году. Желаю ему всего наилучшего

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