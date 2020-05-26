Флик считает «Боруссию» одной из лучших команд в Европе

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссиией» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Команды занимают первые две строчки в турнирной таблице.

— Здорово, когда друг другу противостоят две такие хорошие команды, — цитирует Флика официальный сайт «Баварии». — Зимой «Боруссия» усилилась двумя игроками, которые обладают невероятным менталитетом. Джан эффективен при оборонительных действиях, а Холанн в атаке. Эта команда относится к числу лучших в Европе. В Лиге чемпионов им почти удалось пройти «ПСЖ». Мы должны будем показать оптимальную игру.

Сегодня, 26 мая «Боруссия Д» на своем поле примет «Баварию», начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии Д» — 3,70, ничья — 4,30, победа «Баварии» — 1,85.

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