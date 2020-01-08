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Флик рассказал о состоянии Левандовски после операции

11:37
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии нападающего Роберт Левандовски, который был успешно прооперирован после матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». Игроку была сделана операция на паху.

— Роберт Левандовски — настоящий профессионал, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. — Он начал готовиться еще до начала восстановительной программы и не испытывает никаких проблем. Мы настроены оптимистично, посмотрим как будет идти процесс.

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