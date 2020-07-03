Флик рассказал, кто не поможет «Баварии» в финале Кубка Германии против «Байера»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о кадровой ситуации в команде перед финальным матчем Кубка Германии против «Байера».

«Это финал и это нечто особенное, — цитирует тренера официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Я доволен работой команды на тренировках в течение недели. Настрой, качество и интенсивность мне очень понравились.

Это хорошие предпосылки, это придает нам определенную уверенность. Но мы будем играть против команды, которая за счет своих сильных сторон может сделать нам больно. Мы должны подойти к матчу с полной концентрацией.

На борту все, за исключением Хави Мартинеса и Корентена Толиссо. Никлас Зюле примет участие в заключительной предматчевой трненировке, и затем мы решим, сможет ли он быть завтра в заявке».

Матч «Байер» — «Бавария» состоится 4 июля в Берлине и начнется в 21.00 по московскому времени.