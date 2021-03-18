Флик рассказал, каких футболистов хотел пригласить в «Баварию» в межсезонье

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем Лерое Сане и рассказал, кого хотел бы видеть в команде.

«Все твердят, что я хочу видеть в «Баварии» Хадсона-Одои и Деста, на самом деле мы все об этом мечтаем, но их купить не получилось.



Также вы могли прочитать, что я не хочу видеть в команде Лероя Сане, а хотел бы купить Врнера и Хавертца. Это не так. Я хотел всех троих! По Сане мы приняли совместное решение», — цитирует Флика Sky Sport Germany.

Напомним, 25-летнего Сане «Бавария» приобрела летом 2020 года из «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро. Кая Хавертца и Тимо Вернера купил «Челси».