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Флик рассказал, что ему не понравилось в игре «Баварии» против «Арминии»

04:12
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отметил, что «Бавария» провела хороший матч против «Арминии» (4:1) в четвертом туре чемпионата Германии. Также он отметил, что был в матче отрезок, который ему не понравился.

«Игра в первом тайме была близка к той, что мы себе представляем, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Но у нас был отрезок около пяти минут, в который мы были слишком беспечны. Это мне не понравилось, мы сами усложнили себе жизнь. Для меня Томас Мюллер наряду с Робертом Левандовски был одним из лучших футболистов матча. Конечно, мы можем лучше обороняться, но сейчас нам не хватает нескольких тренировок. Это будет вызов, но альтернативы нет и поэтому мы принимаем ситуацию такой, какая она есть».

В составе победителей по два раза забили Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/10/stimmen-zum-bundesliga-sieg-des-fc-bayern-gegen-arminia-bielefeld

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