Флик рассказал, чего он ждет от «Баварии» в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча против «Боруссии» Менхенгладбах в 15-м туре чемпионата Германии.

«Гладбах демонстрирует смелую игру в атаке, в последний трети у них многие вещи отработаны до автоматизма, — цитирует специалиста официальный сайт «Баварии». — Мне очень нравится их игровая манера. От своей команды я жду, что она покажет решительную игру как с мячом, так и без мяча. Нам нужна интенсивность и динамика, мы должны подойти к матчу с энергичным настроем и уверенностью в себе».

Матч «Боруссия» — «Бавария» начнется в 22.30 по московcкому времени.