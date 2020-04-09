Флик пытается убедить Алабу продлить контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик провел встречу с защитником Давидом Алабой. Он пытался убедить футболиста продлить контракт с мюнхенским клубом, рассчитывая на него в качестве основного защитника, сообщает Bild.

Игрок сборной Австрии недавно решил сменить агента. В последнее время активно муссируются слухи о его возможном скором переходе в «Реал» или «Барселону».

27-летний Алаба находится в системе «Баварии» с лета 2008 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 передачами.