Флик прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Баварии»

Немецкий специалист Ханс Флик прокомментировал свой уход с поста главного тренере «Баварии».

«Последние два года были для меня незабываемыми. Мне нравились те эмоции, победы, титулы и ежедневная работа на поле — это было невероятное время. Успеха можно добиться только вместе! Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, а также команду тренеров, которые делали невероятные вещи. Я желаю семье ФК «Бавария» всего наилучшего в будущем», — цитирует Флика официальный сайт клуба.

Также Флик поблагодарил футболистов и руководство за годы работы в «Баварии».

33-летний Нагельсманн возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.