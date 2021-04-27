Флик прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Баварии»
Немецкий специалист Ханс Флик прокомментировал свой уход с поста главного тренере «Баварии».
«Последние два года были для меня незабываемыми. Мне нравились те эмоции, победы, титулы и ежедневная работа на поле — это было невероятное время. Успеха можно добиться только вместе! Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, а также команду тренеров, которые делали невероятные вещи. Я желаю семье ФК «Бавария» всего наилучшего в будущем», — цитирует Флика официальный сайт клуба.
Также Флик поблагодарил футболистов и руководство за годы работы в «Баварии».
33-летний Нагельсманн возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/de/news/2021/04/julian-nagelsmann-wird-cheftrainer-des-fc-bayern-vertrag-von-hansi-flick-wird-wunschgemaess-aufgeloest?shortURL=FlickNagelsmann
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю