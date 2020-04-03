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Флик продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

18:21
Ханс Флик. Фото ФК "Бавария"
Ханс Флик. Фото ФК "Бавария"
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«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Хансом Фликом. Новое соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до лета 2023 года.

Флик вошел в тренерский штаб «Баварии» летом 2019 года. В ноябре возглавил команду после увольнения Нико Ковача. До мюнхенского клуба Флик никогда не работал главным тренером на высшем уровне.

После 25 туров «Бавария» занимает первое место в таблице бундеслиги, на 4 очка опережая «Боруссию» из Дортмунда.

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