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Флик повторил рекорд Гвардьолы в «Баварии»

21:54
Ханс Флик. Фото Goal
Ханс Флик. Фото Goal
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«Бавария» победила «Боруссию» из Дортмунда в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:0. Главный тренер мюнхенцев Ханс Флик одержал с командой 15-ю победу в 18 играх.

Флику удалось повторить рекорд, принадлежащий Хосепу Гвардьоле. Под руководством испанца «Бавария» также выиграла 15 матчей из 18.

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