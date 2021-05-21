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Флик подтвердил, что намерен возглавить сборную Германии

16:11
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Тренер Ханс-Дитер Флик подтвердил, что намерен возглавить сборную Германии. Стороны достигли устной договоренности еще в апреле, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Флик сменит Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии после завершения чемпионата Европы.

«Да, я общался с Немецким футбольным союзом. Все знают, как я отношусь к национальной команде. Но пока не могу ничего объявить официально», — заявил Флик.

Ранее было официально объявлено, что Флик покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании нынешнего сезона. Из сборной Германии уходит и нынешний главный тренер Йоахим Лев.

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