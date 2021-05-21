Флик подтвердил, что намерен возглавить сборную Германии
16:11
Тренер Ханс-Дитер Флик подтвердил, что намерен возглавить сборную Германии. Стороны достигли устной договоренности еще в апреле, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Флик сменит Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии после завершения чемпионата Европы.
«Да, я общался с Немецким футбольным союзом. Все знают, как я отношусь к национальной команде. Но пока не могу ничего объявить официально», — заявил Флик.
Ранее было официально объявлено, что Флик покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании нынешнего сезона. Из сборной Германии уходит и нынешний главный тренер Йоахим Лев.
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