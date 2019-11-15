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Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

23:26
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И. о. главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик останется на своем посту, сообщает официальный сайт команды. 54-летний специалист возглавил команду после отставки Нико Ковача.

Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я официально объявили после матча в Дортмунде, что Флик является нашим главным тренером до последующих новостей. И поскольку Ханси не хочет, чтобы каждую субботу его спрашивали, будет ли он руководить командой в следующем матче, я говорю: как минимум до Рождества он будет работать с командой, — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Бавария» под руководством Флика обыграла «Олимпиакос» (2:0) и дортмундскую «Боруссию» (4:0).

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