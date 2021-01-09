Флик объяснил, почему «Бавария» проиграла «Боруссии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о причинах поражения в матче 15-го тура бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3).

«Гладбах был очень эффективен, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, мы задавали тон игре. Исход матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, в обороне мы принимали не лучшие решения.

После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись. Поражения являются частью футбола. Тем не менее, мы очень хорошо вошли в игру. Но в конце концов поражение стало результатом наших действий. Это неприятно, и само собой мы разочарованы. Гладбах закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Все это им удалось на пять с плюсом».

В составе победителей дубль сделал Йонас Хофманн. Еще один мяч забил Флориан Нойхаус.