Флик объяснил, почему «Бавария» проиграла «Боруссии»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о причинах поражения в матче 15-го тура бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3).
«Гладбах был очень эффективен, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, мы задавали тон игре. Исход матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, в обороне мы принимали не лучшие решения.
После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись. Поражения являются частью футбола. Тем не менее, мы очень хорошо вошли в игру. Но в конце концов поражение стало результатом наших действий. Это неприятно, и само собой мы разочарованы. Гладбах закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Все это им удалось на пять с плюсом».
В составе победителей дубль сделал Йонас Хофманн. Еще один мяч забил Флориан Нойхаус.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/01/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-des-fc-bayern-bei-borussia-moenchengladbach
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