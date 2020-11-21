Флик объяснил, почему «Бавария» не смогла обыграть «Вердер»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил игру своей команды в матче девятого тура чемпионата Германии против «Вердера» (1:1).
«Мы показали не ту игру, которую рассчитывал показать, — цитирует Флика официальный сайт клуба. — Футболисты «Вердера» предоставили нам очень мало пространства. Сегодня нам не удалось создавать моменты так, как мы это делаем обычно.
Во втором тайме команда снова постаралась сделать все, что в ее силах. Во время пропущенного мяча мы недостаточно хорошо оборонялись. «Вердер» играл хорошо и возвращается домой с заслуженным очком".
Единственный мяч «Баварии» в этой игре забил Кингсли Коман.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-bundesliga-heimspiel-des-fc-bayern-gegen-werder-bremen
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