Флик объяснил, почему «Бавария» не смогла обыграть «Вердер»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил игру своей команды в матче девятого тура чемпионата Германии против «Вердера» (1:1).

«Мы показали не ту игру, которую рассчитывал показать, — цитирует Флика официальный сайт клуба. — Футболисты «Вердера» предоставили нам очень мало пространства. Сегодня нам не удалось создавать моменты так, как мы это делаем обычно.

Во втором тайме команда снова постаралась сделать все, что в ее силах. Во время пропущенного мяча мы недостаточно хорошо оборонялись. «Вердер» играл хорошо и возвращается домой с заслуженным очком".

Единственный мяч «Баварии» в этой игре забил Кингсли Коман.