Флик о шансах Алабы остаться в «Баварии»: «Надежда умирает последней»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал информацию о переходе защитника мюнхенцев Давида Алабы в «Реал» на правах свободного агента.

«Такие вещи всегда возможны, когда открыто трансферное окно, а контракт игрока истекает. В данный момент я заявляю, что не слышал от Алабы ничего, что касалось бы этой темы. Надежда умирает последней. В любом случае, я знаю, что дело движется в определенном направлении, значит, команду ждут изменения. Нужно продолжать работу. Мы знаем, что в футболе возможно все, и в конце сезона ситуация может измениться», — цитирует Goal Флика.

Ранее сообщалось, что Алаба, чей контракт с «Баварией» действует до конца июня 2021 года, продолжит карьеру в «Реале». 28-летний защитник будет получать около 12 миллионов евро в «Королевском клубе».

Алаба играет за «Баварию» с 2009 года. За это время он успел дважды выиграть Лигу чемпионов, 9 раз чемпионат и 6 раз Кубок Германии.