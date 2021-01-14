Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Германии против «Хольштайна» (2:2, 5:6 пен.).

«Конечно, для нас это шок. Мы очень разочарованы, хотели повторить требл. В целом все решили детали, команда показала сильный дух. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.

Нужно поздравить «Киль», матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее играть в обороне», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».