Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил форму полузащитника Филиппе Коутинью. Он также высказался о будущем игрока в команде мюнхенцев.

— Тренировки Филипе в последнее время были очень хорошими, — цитирует Флика Goal. — Конечно, в матче против «Хоффенхайма» не все было идеально, но и не все так плохо. Я не думаю, что он на сто процентов удовлетворен результатами, которые он показывает в данный момент, но он наш игрок, и мы должны помочь ему.

Я уверен, что он нам очень поможет в будущем, поэтому мы должны подождать и посмотреть, что будет. В карьере каждого спортсмена есть «неудачные дни», но он в хорошей форме, а я мыслю позитивно".

27-летний бразилец на правах аренды перешел из «Барселоны» в «Баварию» в августе 2019 года. Контракт рассчитан на один год. Коутиньо обошелся мюнхенцам в 8,5 миллионов евро. По окончании сезона-2019/20 баварцы могут выкупить права на игрока за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне за «Баварию» полузащитник отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 26 матчах во всех турнирах.