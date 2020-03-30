Флик не станет обсуждать контракт с «Баварией» до окончания карантина

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик не спешит продлевать контракт, сообщает Goal. Он считает неуместным обсуждать и подписывать новое соглашение на фоне карантина из-за пандемии коронавируса. Специалист отложил переговоры до нормализации ситуации. Действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Чемпионат Германии был прерван из-за пандемии. Сроки возобновления сезона неизвестны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.