Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Флик не станет обсуждать контракт с «Баварией» до окончания карантина

03:35
Теги:

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик не спешит продлевать контракт, сообщает Goal. Он считает неуместным обсуждать и подписывать новое соглашение на фоне карантина из-за пандемии коронавируса. Специалист отложил переговоры до нормализации ситуации. Действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Чемпионат Германии был прерван из-за пандемии. Сроки возобновления сезона неизвестны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир