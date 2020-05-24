Флик не считает матч с «Боруссией» решающей

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Айнтрахтом» в матче 27-го тура чемпионата Германии (5:2) отметил игру Давида Алабы на позиции центрального защитника. Также он прокомментировал предстоящую встречу с «Боруссией».

— Я очень доволен первым таймом. Мы доминировали, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Особенно мне понравилось как Давид Алаба действовал на позиции центрального защитника, как он организовывал оборону — высочайший класс. Также хотелось бы отметить Томаса Мюллера, который очень грамотно использовал свободные зоны — он принял участие в нескольких голах.

Первый тайм прошел именно так, как мы себе это представляли. После перерыва мы вышли и сразу сделали счет 3:0. Возможно, потом, внутренне мы уже решили, что игра сделана и, возможно, нам немного не хватило концентрации. Мы не очень хорошо действовали без мяча. «Айнтрахт» очень хорошо используют стандартные положения, и мы это знали. Мы в этом компоненте выглядели не очень хорошо. Мы должные сделать выводы. Во вторник мы надеемся на красивую игру. Независимо от результата она не станет решающей. У нас равная лига, все команды показывают привлекательный футбол.

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