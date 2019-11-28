Флик может остаться главным тренером «Баварии» до конца сезона

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик может остаться на своем посту до конца нынешнего сезона. Специалист заменил уволенного ранее Нико Ковача, возглавив мюнхенцев на временной основе.

Как сообщает Bild, руководство «Баварии» довольно тем, как команда играет под руководством Флика, поэтому не будет спешить с поиском нового главного тренера. По информации источника, Флик может остаться до конца сезона, также его контракт может быть продлен и на следующие сезоны.