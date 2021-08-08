Гол россиянина Михайлова помог «Шальке» обыграть «Филлинген» в Кубке Германии

«Шальке» обыграл «Филлинген» (4:1) в матче 1/32 финала Кубка Германии.

В составе победителей один из мячей забил российский полузащитник Ярослав Михайлов. Он отличился на 79-й минуте.

Кубок Германии

1/32 финала

«Ольденбург» — «Фортуна Д» — 0:5 (0:3)

«Филлинген» — «Шальке-04» — 1:4 (1:1)

Голы: Плавчи, 31 — Бюльтер, 17, 50, Саласар, 49, Михайлов, 79

«Рот-Вайсс К» — «Регенсбург» — 0:3 (0:2)

«Тюркгюджю Мюнхен» — «Унион Б» — 0:1 (0:1)

Гол: Крузе, 23.

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн (Рюерсон, 84), Фридрих, Баумгартль, Хедира, Андрих, Крузе (Харагути, 84), Фогльзаммер (Ингвартсен, 75), Авонийи (Беренс, 65).

Предупреждения: Андрих, 25. Кнохе, 51. Хедира, 77. Ингвартсен, 88.

Судья: Петерсен.

8 августа. Мюнхен. Стадион «Грюнвальдер».

«Вальдхоф» — «Айнтрахт Ф» — 2:0 (0:0)

Голы: Зегерт, 48 (1:0). Боямба, 52 (2:0).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Да Коста (Цубер, 82), Ленц, Н`Дика, Тута (Юнес, 53), Роде (Хасебе, 46), Соу, Камада, Линдстрем (Баркок, 68), Борре (Гонсалу Пасьенсия, 68).

Предупреждения: Тута, 8. Ленц, 12. Хинтереггер, 26. Роде, 42.

Удаление: Хинтереггер (Айнтрахт Ф), 62.

Судья: Штегеманн.

8 августа. Мангейм. Стадион «Карл-Бенц».

«Меппен» — «Герта» — 0:1 (0:0)

Гол: Зельке, 90+1.

«Герта»: Шволов, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Дардаи, Боатенг (Тузар, 60), Сердар (Дарида, 90+4), Аскасибар, Йоветич (Ястржембски, 80), Зельке, Лукебакио (Дилросюн, 60).

Предупреждения: Аскасибар, 30. Боатенг, 34. Штарк, 74. Зельке, 85. Сердар, 90+2.

Судья: Кампка.

8 августа. Меппен. Стадион «Hansch-Arena»