ФИФА оставила дисквалификацию Нирсбаха в силе

Бывший президент Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах останется отстраненным от любой футбольной деятельности. Как сообщает AFP, апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу Нирсбаха, который опротестовал свою годичную дисквалификацию. Она вступила в силу 25 июля 2016 года.

ФИФА обвинила Нирсбаха в том, что он не сообщил о подозрительных манипуляциях оргкомитета ЧМ-2006 в Германии. Напомним, оргкомитет подозревается в том, что мог подкупить ряд членов исполкома ФИФА, чтобы те поспособствовали выбору Германии в качестве страны-хозяйки турнира.