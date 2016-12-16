15:20 16 декабря | ФУТБОЛ — Германия

ФИФА оставила дисквалификацию Нирсбаха в силе

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Бывший президент Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах останется отстраненным от любой футбольной деятельности. Как сообщает AFP, апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу Нирсбаха, который опротестовал свою годичную дисквалификацию. Она вступила в силу 25 июля 2016 года.

ФИФА обвинила Нирсбаха в том, что он не сообщил о подозрительных манипуляциях оргкомитета ЧМ-2006 в Германии. Напомним, оргкомитет подозревается в том, что мог подкупить ряд членов исполкома ФИФА, чтобы те поспособствовали выбору Германии в качестве страны-хозяйки турнира.

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