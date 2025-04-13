Гендиректор «Байера» Карро прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к Вирцу

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к полузащитнику команды Флориану Вирцу.

«Обращалась ли «Бавария» к нам по поводу Вирца? Нет. Ганс Виртц (отец и агент игрока. — Прим. «СЭ») может разговаривать с кем угодно — это не проблема. Очень высока вероятность, что Флориан останется в «Байере» — у него есть контракт. Нет фиксированной цены или порога для трансфера. Может прийти с предложением клуб, а Флориан не захочет туда идти», — приводит слова Карро Sky Sports.

В текущем сезоне 21-летний Вирц провел 40 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 13 голевых передач. Контракт игрока с «Байером» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 140 миллионов евро.