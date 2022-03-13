Феликс Магат стал новым главным тренером берлинской «Герты»
Берлинская «Герта» объявила о назначении Феликса Магата на пост главного тренера команды.
Контракт с 68-летним немецким специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22.
Магат не работал главным тренером с декабря 2017 года, тогда он возглавлял китайский «Шаньдунь Лунэн». После увольнения из этой команды он работал директором австрийской «Адмиры Ваккер» и немецкого «Вюрцбюрга». Магат являлся безработным с мая 2021 года.
Ранее «Герта» отправила в отставку предыдущего главного тренера, Тайфуна Коркута.
Берлинская команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 23 очками в 26 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|67-38
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|
6
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|
7
|Майнц
|25
|10
|4
|11
|36-31
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Арминия
|26
|5
|10
|11
|22-34
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
16
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|
17
|Герта
|26
|6
|5
|15
|26-60
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|26
|3
|5
|18
|24-70
|14
|12.03
|17:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|22
|1
|5