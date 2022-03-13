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13 марта, 23:48

Феликс Магат стал новым главным тренером берлинской «Герты»

Иван Торопцев
Корреспондент

Берлинская «Герта» объявила о назначении Феликса Магата на пост главного тренера команды.

Контракт с 68-летним немецким специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Магат не работал главным тренером с декабря 2017 года, тогда он возглавлял китайский «Шаньдунь Лунэн». После увольнения из этой команды он работал директором австрийской «Адмиры Ваккер» и немецкого «Вюрцбюрга». Магат являлся безработным с мая 2021 года.

Ранее «Герта» отправила в отставку предыдущего главного тренера, Тайфуна Коркута.

Берлинская команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 23 очками в 26 матчах.

Феликс Магат
Футбол
ФК Герта
0
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 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 67-38 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 36-31 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
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12.03 17:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
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