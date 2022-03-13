Феликс Магат стал новым главным тренером берлинской «Герты»

Берлинская «Герта» объявила о назначении Феликса Магата на пост главного тренера команды.

Контракт с 68-летним немецким специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Магат не работал главным тренером с декабря 2017 года, тогда он возглавлял китайский «Шаньдунь Лунэн». После увольнения из этой команды он работал директором австрийской «Адмиры Ваккер» и немецкого «Вюрцбюрга». Магат являлся безработным с мая 2021 года.

Ранее «Герта» отправила в отставку предыдущего главного тренера, Тайфуна Коркута.

Берлинская команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 23 очками в 26 матчах.