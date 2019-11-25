Фавра могут уволить из «Боруссии» в случае поражения от «Барселоны»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может быть отправлен в отставку, сообщает The Sun. Его будущее зависит от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Специалист будет уволен в случае поражения.

В группе Лиги чемпионов «Боруссия» занимает второе место, отставая на одно очко от «Барселоны». В чемпионате Германии «шмели» — пятые, они отстают от первого места на пять баллов. В последнем туре «Боруссия» спаслась от поражения в матче с последней командой лиги — «Падерборном». Дортмундцы после первого тайма уступали 0:3, но сумели сравнять счет.