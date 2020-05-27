Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр? считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (0:1).

— Я считаю, что это были очень хорошие 90 минут в нашем исполнении, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Фавра. — В первые 30 минут мы играли хорошо, но потом опустились очень глубоко. Во втором тайме мы тоже играли хорошо. У нас были моменты, но не хватало предпоследнего и последнего паса. Мы могли победить, ничья была бы заслуженным итогом. В гонке за титул будет очень сложно. Семь очков отставания за шесть туров до конца — будет очень тяжело.