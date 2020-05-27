Фавр считает, что ничья стала бы заслуженным результатом в матче «Боруссия» — «Бавария»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр? считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (0:1).
— Я считаю, что это были очень хорошие 90 минут в нашем исполнении, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Фавра. — В первые 30 минут мы играли хорошо, но потом опустились очень глубоко. Во втором тайме мы тоже играли хорошо. У нас были моменты, но не хватало предпоследнего и последнего паса. Мы могли победить, ничья была бы заслуженным итогом. В гонке за титул будет очень сложно. Семь очков отставания за шесть туров до конца — будет очень тяжело.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/05/stimmen-zum-bundesliga-topspiel-bei-borussia-dortmund