Фавр опроверг слухи о желании уйти из «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр не планирует покидать клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист уйдет в конце сезона.

— Я счастлив в Дортмунде, у меня есть контракт до 2021 года, — цитирует Bild Фавра. — Я абсолютно точно хочу снова быть на скамейке команды в следующем сезоне.