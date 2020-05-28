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Фавр опроверг слухи о желании уйти из «Боруссии»

00:12
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр не планирует покидать клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист уйдет в конце сезона.

— Я счастлив в Дортмунде, у меня есть контракт до 2021 года, — цитирует Bild Фавра. — Я абсолютно точно хочу снова быть на скамейке команды в следующем сезоне.

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