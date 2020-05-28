Фавр опроверг слухи о желании уйти из «Боруссии»
00:12
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр не планирует покидать клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист уйдет в конце сезона.
— Я счастлив в Дортмунде, у меня есть контракт до 2021 года, — цитирует Bild Фавра. — Я абсолютно точно хочу снова быть на скамейке команды в следующем сезоне.
Ставки на все топовые матчи бундеслиги на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции влучшем приложении года от БК «Лига Ставок».