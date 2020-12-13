Фавр назвал катастрофой разгромное поражение «Боруссии» от «Штутгарта»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал поражение от «Штутгарта» (1:5) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

— Это была катастрофа, просто ужас, — цитирует Goal Фавра. — Мы были ужасны в борьбе за мячи, совершали серьезные ошибки. Если вся команда плохо борется за мяч, значит, у вас проблемы. «Штутгарт» провел отличный матч, а мы были ужасны. Так не пойдет.

Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в турнирной таблице с 19 очками. «Штутгарт» занимает 7-ю строчку с 17 очками.