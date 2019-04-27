На 14-й минуте домашнего матча дортмундской "Боруссии" с "Шальке" (2:4) после первого гола повреждение получил полузащитник хозяев Джейдон Санчо. 19-летний футболист отдал результативную передачу на Марио Гетце, а при праздновании взяти ворот принципиального соперника в него попала зажигалка, брошенная кем-то из гельзенкирхенских фанатов.

Санчо пришлось покинуть поле для оказания помощи. В это время "Шальке" провел ответный гол. В итоге гости победили со счетом 4:2, фактически лишив соперника шансов обойти "Баварию" в споре за чемпионство.

Sadly, Jadon Sancho was hit by an object in the celebrations and had to receive medical attention. pic.twitter.com/Teu3Js797q – Football on BT Sport (@btsportfootball) 27 апреля 2019 г.

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