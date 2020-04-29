Фанаты «Шальке» угрожали родителям Нюбеля за переход их сына в «Баварию»

Фанаты «Шальке» остались недовольны переходом голкипера Александра Нюбеля в «Баварию». Трансфер состоится по окончании сезона. Группа болельщиков разыскала родителей вратаря, которые живут вблизи с Падерборном, сообщает Abendzeitung M?nchen.

В их адрес последовали угрозы. Родственники голкипера приняли решение абстрагироваться от ситуации и отправились в путешествие.

Контракт с Нюбелем рассчитан на пять сезонов. Он перейдет в статусе свободного агента. «Шальке» забрал у него капитанскую повязку после известия о трансфере.