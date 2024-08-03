Фанаты «Кельна» исполнили молитву в соборе перед первым матчем в сезоне

Пресс-служба «Кельна» в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором фанаты команды исполнили молитву в знаменитом Кельнском соборе.

Однако это не спасло «Кельн» от поражения на старте сезона второй бундеслиги. Команда Герхарда Штрубера уступила в родных стенах «Гамбургу» со счетом 1:2.

По итогам прошлого сезона «козлы» вылетели из первой бундеслиги, заняв 17-е место в турнирной таблице.