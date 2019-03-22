Фанаты Германии скандировали приветствия Гитлеру на матче против Сербии

В ходе встречи Германия – Сербия (1:1), состоявшейся на стадионе "Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге, несколько болельщиков немецкой команды оскорбляли полузащитников Лероя Сане и Илкая Гюндогана по расовому и национальному признаку. Об этом сообщил известный журналист и комментатор Андре Фойт, присутствовавший на матче.
Он выложил в социальные сети видео, рассказав, что три болельщика, сидевших на ряд выше, выкрикивали оскорбления в адрес двух игроков сборной. По его словам, фанаты начали скандировать "хайль Гитлер", другие зрители никак не отреагировали.
Полиция начала расследование инцидента, а представители Немецкого футбольного союза (DFB) связались с комментатором, чтобы он помог идентифицировать болельщиков.
В итоге трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет сами пришли в полицию, сообщает Bild.
В официальном заявлении DFB также подтвердил, что нашел людей, купивших билеты на те самые места, и попросил болельщиков в подобных ситуациях сразу обращаться к стюардам.
– Футбол, как и общество, разнообразен. Оскорблениям и дискриминации не место в футболе, – говорится в заявлении.
Fußball ist vielfältig – so wie die ganze Gesellschaft. Diskriminierungen in Form von Beleidigungen, Benachteiligungen oder Ausgrenzungen dürfen im Fußball keinen Platz haben.– DFB (Verband) (@DFB) 21 марта 2019 г.
Der DFB verurteilt den rassistischen Vorfall bei #GERSRB aufs Schärfste.
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