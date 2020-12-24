Фанаты «Динамо» из Дрездена купили 72 тысячи билетов на игру без зрителей, средства пойдут пострадавшим от пандемии
Фанаты дрезденского «Динамо» оказали поддержку пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба. Представитель второй немецкой бундеслиги продавал билеты на матч против «Дармштадта», который прошел при пустых трибунах.
Hallo Jungs ? #Platzbegehung ? #SGDSVD #ImGeisteDabei #sgd1953 pic.twitter.com/4pi10PObJ9— SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) December 22, 2020
Билеты стоили 5 евро каждый, всего их удалось продать 72 112.
В «Динамо» подчеркнули, что если бы болельщики пришли на игру, она стала бы третьей по посещаемости в истории клуба.
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