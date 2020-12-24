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Фанаты «Динамо» из Дрездена купили 72 тысячи билетов на игру без зрителей, средства пойдут пострадавшим от пандемии

Стадион дрезденского &quot;Динамо&quot;. Фото "Динамо" Дрезден
Стадион дрезденского &quot;Динамо&quot;. Фото "Динамо" Дрезден

Фанаты дрезденского «Динамо» оказали поддержку пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба. Представитель второй немецкой бундеслиги продавал билеты на матч против «Дармштадта», который прошел при пустых трибунах.

Билеты стоили 5 евро каждый, всего их удалось продать 72 112.

В «Динамо» подчеркнули, что если бы болельщики пришли на игру, она стала бы третьей по посещаемости в истории клуба.

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