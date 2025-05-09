Фабрегас может сменить Хаби Алонсо в «Байере»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может сменить Хаби Алонсо в «Байере», сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, леверкузенский клуб рассматривает испанца как одного из кандидатов на пост наряду с Эриком тен Хагом и Альваро Арбелоа.

9 мая «Байер» объявил об уходе Алонсо по окончании сезона. Сообщается, что испанец уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом» и присоединится к команде в конце мая.

38-летний Фабрегас возглавляет «Комо» с лета 2024 года. После 35 туров серии А команда с 45 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.