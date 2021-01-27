Езил заявил, что никогда не вернется в сборную Германии
19:26
Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил заявил, что не намерен возвращаться в сборную Германии.
«Если я что-то решил, то не буду сдавать назад. Я больше не буду играть за сборную Германии. Желаю этой команде удачи», — цитирует Goal Езила.
В последний раз Езил выступал за Германию на ЧМ-2018. После турнира футболист объявил о завершении карьеры на уровне национальных команд из-за расизма. Болельщики немецкой сборной раскритиковали игрока за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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