Eurosport: Клозе войдет в тренерский штаб «Баварии»

Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе войдет в тренерский штаб клуба, сообщает Eurosport.de.

Сообщается, что с 1 июля 2020 года немецкий специалист станет ассистентом главного тренера Ханси Флика. До этого он получил предложение о работе ассистентом главного тренера в другом клубе бундеслиги, но в итоге все же отдал предпочтение «Баварии».

41-летний Мирослав Клозе в качестве игрока по два раза выиграл чемпионат и Кубок Германии. Сейчас он тренирует «Баварию» U 17.