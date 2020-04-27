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Eurosport: Клозе войдет в тренерский штаб «Баварии»

16:51
Мирослав Клозе. Фото Бундеслига.
Мирослав Клозе. Фото Бундеслига.
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Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе войдет в тренерский штаб клуба, сообщает Eurosport.de.

Сообщается, что с 1 июля 2020 года немецкий специалист станет ассистентом главного тренера Ханси Флика. До этого он получил предложение о работе ассистентом главного тренера в другом клубе бундеслиги, но в итоге все же отдал предпочтение «Баварии».

41-летний Мирослав Клозе в качестве игрока по два раза выиграл чемпионат и Кубок Германии. Сейчас он тренирует «Баварию» U 17.

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