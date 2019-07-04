"Это самое сложное решение". Роббен - о завершении карьеры

Экс-полузащитник Арьен Роббен прокомментировал свое решение о завершении карьеры.

– Это самое сложное решение в моей карьере, – приводит Goal слова Роббена. – Любовь к игре и уверенность в том, что ты все еще можешь справиться со всем миром, встречаются с реальностью, где вы больше не 16-летний мальчик, который не знает, что такое травмы.

Сейчас я полностью здоров, и хочу таким и остаться. Так что мне нужно завязать с футболом, но это хорошее решение.

19 лет я жил своей страстью и пытался получить все от этого. Это требует определённого отношения и, конечно, много энергии, особенно если не все всегда складывается так, как ты хочешь, и вы должны бороться с неудачами, возвращаться на поле после травм.



Я хочу поблагодарить свою семью за безграничную любовь, понимание и поддержку. Пришло время начать новую главу моей жизни. Я с нетерпением ждал этого момента, когда смогу проводить больше времени с моей женой и детьми и наслаждаться прекрасными моментами, которые будут впереди.

Голландец был связан контрактом с мюнхенцами до 30 июня 2019 года, после чего мог покинуть клуб на правах свободного агента. В сезоне 2018/19 35-летний игрок провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи.

Роббен завершил карьеру