«Это потрясающе». Андре Хан — о победе над «Баварией»
Нападающий «Аугсбурга» Андре Хан поделился эмоциями от победы над «Баварией» (2:1) в 12-м туре чемпионата Германии. 31-летний немец стал автором победного гола.
«Это потрясающе. Игра в пятницу вечером, аншлаг. Мы сделали нечто прекрасное для болельщиков и для себя. Мы обыграли «Баварию», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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