Главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер после поражения от «Баварии»? в 1-м туре чемпионата Германии (0:8) отметил, что команде необходимо встряхнуться.

— Это была плохая игра, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Вагнера. — «Бавария» была в невероятно хорошей форме. Сейчас они, возможно, самая сильная команда мира. Сегодня они это показали. Мы должны встряхнуться и показать реакцию.