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«Это была плохая игра». Тренер «Шальке» — о разгроме от «Баварии»

04:46

Главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер после поражения от «Баварии»? в 1-м туре чемпионата Германии (0:8) отметил, что команде необходимо встряхнуться.

— Это была плохая игра, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Вагнера. — «Бавария» была в невероятно хорошей форме. Сейчас они, возможно, самая сильная команда мира. Сегодня они это показали. Мы должны встряхнуться и показать реакцию.

Бавария — Шальке-04

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/stimmen-zum-bundesliga-auftakt-gegen-den-fc-schalke-04

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