Эрнандез успешно прооперирован на правом колене

Защитник "Атлетико" Люка Эрнандез в среду был успешно прооперирован на правом колене, сообщил главный тренер "Баварии" Нико Ковач. По согласованию со своим нынешним клубом чемпион мира в составе сборной Франции пройдет реабилитацию в Мюнхене под присмотром врачей и физиотерапевтов.

- Наши врачи сказали, что операция прошла очень хорошо, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Мы очень счастливы, что смогли его заполучить. Лукас Эрнандес может сыграть на нескольких позициях и у него очень очень хороший менталитет. Он определенно усилит нас. Если все пройдет оптимально, то Эрнандес будет готов выйти на поле в первом матче нового сезона.

3-летний француз присоединится к мюнхенцам 1 июля. Его контракт с немецким клубом рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за Эрнандеза 85 миллионов евро. Его зарплата в мюнхенском клубе составит 13 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Эрнандез провел 22 матча за "Атлетико" и забил 1 гол.

Все о чемпионате Германии – здесь