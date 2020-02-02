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Эрлин Холанн: «Я готов не на 100 процентов»

15:21
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал, что еще не набрал оптимальную форму.

— Против «Униона» было довольно сложно играть, но было приятно провести этот матч. Я должен стать еще лучше, я не готов на 100 процентов.

«Боруссия» в рамках 20-го тура бундеслиги одолела «Унион» с сухим счетом (5:0). 19-летний норвежец отличился дублем в этой встрече. На его счету 7 голов в 3 матчах в чемпионате Германии.

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