Эрлин Холанн: «Я еще не тот»

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн поделился впечатлениями от своего гола в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (4:0). Его мяч стал первым в Бундеслиге после паузы из-за пандемии коронавируса.

— Я еще не тот, — цитирует норвежца официальный сайт Бундеслиги. — Я уже семь недель не играл, как говорите. Но знаю, что много работал в этот период, не удивлен тем, что забил.

— Вы должны найти способ максимально использовать ситуацию и повеселиться, — добавил Юлиан Брандт. — Какой способ начать лучше, если не победа? Я бы предпочел, чтобы условия были нормальными, но это то, что имеем. Неидеальное выступление, но счастлив после такого длительного перерыва.

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